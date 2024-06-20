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Apple разъяснила, почему ИИ предложат только для новых iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

В компании Apple объяснили, почему функции искусственного интеллекта Apple Intelligence не будут доступны на старых моделях iPhone.

Они уточнили, что для работы этих функций требуются большие вычислительные мощности, которые не могут быть обеспечены старыми устройствами.

Важными факторами являются пропускная способность устройства, которая связана с объемом оперативной памяти (ОЗУ), а также производительность блока нейропроцессора (NPU).

Apple Neural Engine, используемый в новых моделях iPhone, способен обрабатывать эти функции достаточно быстро. Старые устройства не обладают достаточной производительностью, чтобы эффективно использовать эти функции искусственного интеллекта.

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