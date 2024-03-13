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Apple разрешит устанавливать приложения от разработчиков ЕС, как на Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Apple объявила о внедрении новой функции Web Distribution для устройств iOS в предстоящем обновлении программного обеспечения. Это позволит пользователям из стран Евросоюза загружать приложения напрямую с веб-сайтов разработчиков, минуя App Store. Как отмечается на официальном сайте компании, эта функция предоставит возможность скачивать IPA-файлы приложений с официальных веб-ресурсов, аналогично тому, как это делается на платформе Android при установке APK-файлов. Для этого разработчики будут иметь доступ к специальным API, которые обеспечат интеграцию приложений с ключевыми функциями операционной системы, включая резервное копирование и восстановление.

Однако, с целью обеспечения безопасности и соответствия стандартам, Apple требует, чтобы все веб-сайты, с которых будет распространяться приложения, были зарегистрированы в App Store Connect — личном кабинете разработчиков приложений для iPhone и iPad.

Стремясь предоставить эту функцию, компания ограничивает доступ к нововведению исключительно для жителей стран Европейского союза.

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