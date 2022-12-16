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Apple разрешит открывать сторонние магазины приложений на своих устройствах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple готова разрешить сторонние магазины на своих устройствах, и это компания вынужденна сделать, чтобы исполнить новый закон ЕС.
Агентству Bloomberg удалось узнать, что Apple ведет разработку платформы, которая позволит загружать приложения в обход App Store.

Новые возможности должны появится в третьем квартале 2023 года с выходом iOS 17, но новая функция будет работать только в ЕС, тогда как в других регионах не будет альтернативных возможностей по установке приложений.

Пользователи, как и ранее смогут загружать игры и приложения только через App Store.

 

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