Apple разрешит открывать сторонние магазины приложений на своих устройствах

Apple готова разрешить сторонние магазины на своих устройствах, и это компания вынужденна сделать, чтобы исполнить новый закон ЕС.

Агентству Bloomberg удалось узнать, что Apple ведет разработку платформы, которая позволит загружать приложения в обход App Store.

Новые возможности должны появится в третьем квартале 2023 года с выходом iOS 17, но новая функция будет работать только в ЕС, тогда как в других регионах не будет альтернативных возможностей по установке приложений.

Пользователи, как и ранее смогут загружать игры и приложения только через App Store.