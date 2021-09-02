Apple разрешит мультимедийным приложениям избежать 30% комиссии после глобальной проверки

Apple Inc. позволит разработчикам некоторых приложений, таких как Netflix, связываться из своего App Store с внешними веб-сайтами для платежей пользователей, скромная уступка глобальной проверке 30% сокращения, которое она обычно берет на услуги и покупки на iPhone.

Технологический гигант из Купертино, штат Калифорния, заявил, что это изменение, завершающее расследование Японской комиссии по справедливой торговле, вступит в силу во всем мире в начале следующего года для так называемых приложений для чтения, охватывающих такой контент, как журналы, газеты, книги, аудио, музыку и видео. На сегодняшний день Apple заставила такие приложения использовать свою систему покупок внутри приложений, которая дает Apple до 30% комиссии за загрузки и подписки внутри приложений. Это правило по-прежнему будет применяться к играм, самому прибыльному классу мобильных приложений, а также к покупкам внутри приложений.

Это объявление появилось в то время, когда со стороны регулирующих органов усиливается контроль и критика доминирующего положения Apple и Google Alphabet Inc. на мобильных платформах. Во вторник в Южной Корее был принят новый закон, который заставит двух ведущих операторов магазинов приложений предоставить пользователям возможность выбора способов онлайн-платежей. Законопроект, первый в своем роде, станет законом после подписания президентом Мун Чжэ Ином, и аналогичные меры находятся на рассмотрении законодателей США.

Сообщается, что в четверг антимонопольный орган Индии начал расследование в отношении платежей Apple внутри приложений.