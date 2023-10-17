Apple разрешила россиянам покупки в приложениях в обход магазина App Store

Apple объявила о важном обновлении для российских разработчиков, предоставив им возможность в своих приложениях размещать ссылки на сторонние платежные системы для проведения микротранзакций. Это решение было принято в ответ на требования Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которая оштрафовала компанию на сумму в 1,2 миллиарда рублей в начале этого года.

Ранее в январе 2023 года ФАС обвинила Apple в монополизации рынка, убеждая российских разработчиков использовать только свою платежную систему. Однако, после давления со стороны ведомства, Apple приняла решение изменить политику и разрешила разработчикам из России включать ссылки на альтернативные сервисы оплаты в своих приложениях. Для этого были добавлены специальные инструменты API StoreKit External Purchase Link Entitlement (RU), которые стали доступны в iOS и iPadOS.

Стоит отметить, что ссылки на внешние платежные системы будут отображаться только для пользователей App Store из России, тогда как версии приложений для иностранных пользователей останутся без изменений. Кроме того, Apple установила определенные требования для размещения таких ссылок на альтернативные платежные системы. Важно отметить, что транзакции, совершаемые через эти сервисы в App Store, будут облагаться комиссией в размере 27%, что ниже стандартной комиссии в 30%. Это решение Apple призвано обеспечить большую гибкость и выбор российским разработчикам при работе с платежными системами в своих приложениях.