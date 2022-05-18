Apple разрешила приложениям увеличивать стоимость подписки без разрешения пользователей

Apple пересмотрела политику, касающуюся приложений распространяющихся через App Store, в которых есть платная подписка с автоматическим продлением.

До изменения политики Apple, разработчик приложения при автоматическом продлении, и изменении цены на подписку, обязан был предупреждать об этом пользователей. Он в свою очень мог согласится с новой ценой или отменить подписку.

Теперь компания разрешает разработчикам изменять стоимость подписки во время автоматического продления, и не предупреждать об этом пользователя.

Чтобы разработчики не злоупотребляли новыми правилами, Apple ввела некоторые ограничения, и это обязательное согласие пользователя за повторное списание по новой цене.

Помимо этого разработчикам запретили изменять цены на подписку чаще чем раз в год.

Также разработчики не имеют право повышать цены свыше 5 долларов за ежемесячную подписку и 50 долларов за годовую подписку на сервис.