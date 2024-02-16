Apple разработали и запустила ИИ для превращения изображений в видео

Инженеры Apple разработали ИИ для генерации видео по запросам пользователя.

Инженеры Apple представили исследование по созданию инструмента Keyframer, позволяющего генерировать видео на основе статичных изображений с помощью нейросети.

Программа ориентирована на дизайнеров, но может использоваться и обычными пользователями. Загрузив фото, человек посредством естественного языка вводит запрос о том, как должно выглядеть видео.

Keyframer способен менять цвета, действия и другие параметры. Он работает на основе нейросети, разработанной в Apple.

Разработчики отмечают высокую эффективность ИИ: 13 тестеров были поражены качеством анимации по их указаниям.

Предполагается, что Keyframer облегчит работу дизайнеров и откроет новые возможности для обычных пользователей в создании видеоконтента.

Источник: macrumors