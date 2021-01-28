Apple разработала раскладной iPhone с необычными камерами

Летом прошлого года американская компания подала заявку на регистрацию патента устройства камер в раскладных смартфонах.

Заявка патентным бюро США была принята сразу, но опубликована на сайте только сейчас.

В новой патентной заявке от Apple описывается устройство камер в гибкий корпус из полимерного или другого композитного материала.

Компания Apple указала, что система камер может работать в особом режиме в зависимости от позиции изгиба корпуса смартфона.

Таким образом, камеры способны снимать 3D-изображения и видео.

Стоит отметить, что камеры могут размещаться не только в корпусе смартфона, но также в ремешке часов, причем объективы могут быть соединены как проводным, так и беспроводным способом.