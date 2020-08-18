Apple разрабатывала для правительства США секретный iPod 5

Apple ранее тесно сотрудничала с правительством США и по их запросу разрабатывала iPod пятого поколения со счётчика Гейгера.

Об этом рассказал бывший сотрудник Apple, который в компании работал в отделе программного обеспечения.

Разработка iPod для правительства США была засекречена, к тому же в компании должны были создать музыкальный плеер, в котором на жестком диске невозможно найти следы специального оборудования и его ПО.

Вместе с представителями Apple работали сотрудники компании Bechtel, а в 2005 году это была крупная подрядная организация оборонного ведомства США.

Прямых подтверждений существования iPod пятого поколения со счётчиком Гейгера нет, и вся эта информация получена со слов бывшего сотрудника «яблочной» компании.