Apple разрабатывала для правительства США секретный iPod 5

Apple разрабатывала для правительства США секретный iPod 518.08.2020 21:45
Apple ранее тесно сотрудничала с правительством США и по их запросу разрабатывала iPod пятого поколения со счётчика Гейгера.
Об этом рассказал бывший сотрудник Apple, который в компании работал в отделе программного обеспечения.
Разработка iPod для правительства США была засекречена, к тому же в компании должны были создать музыкальный плеер, в котором на жестком диске невозможно найти следы специального оборудования и его ПО.
Вместе с представителями Apple работали сотрудники компании Bechtel, а в 2005 году это была крупная подрядная организация оборонного ведомства США.
Прямых подтверждений существования iPod пятого поколения со счётчиком Гейгера нет, и вся эта информация получена со слов бывшего сотрудника «яблочной» компании.
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