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Apple разрабатывает умный дверной звонок с Face ID

Автор На чтение 1 мин Просмотров 16 Опубликовано

Apple начала разработку умного дверного звонка с функцией распознавания лиц. Устройство будет способно автоматически открывать дверь для владельца, используя технологию Face ID. Оно планируется к интеграции с платформой Apple HomeKit для управления умными устройствами.

На данный момент Apple предлагает замки сторонних производителей с поддержкой HomeKit, но новый звонок с Face ID станет новым шагом в использовании технологии распознавания лиц.

По информации 9to5Mac, устройство будет совместимо с существующими умными замками, и возможно, Apple сотрудничает с независимыми производителями для создания комплексного решения.

Журналист Bloomberg Марк Гурман отмечает, что Apple традиционно предлагает инновационные продукты на уже существующих рынках, и умный звонок может стать конкурентом для Amazon Ring и Google Nest благодаря высокому уровню безопасности.

Однако устройство находится на начальном этапе разработки, и его выпуск ожидается не раньше конца следующего года.

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