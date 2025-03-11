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Apple разрабатывает складной iPad Pro с Face ID под дисплеем

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Согласно информации от инсайдера Digital Chat Station, Apple активно работает над складным iPad Pro, который будет оснащён функцией распознавания лиц Face ID, интегрированной под дисплеем.

Apple разрабатывает складной iPad Pro с Face ID под дисплеем

Прототип устройства включает 18,8-дюймовый складной экран и «металлическую линзу», что позволит обеспечить бесперебойное распознавание лиц без видимых датчиков.

Ожидается, что новая технология улучшит визуальное восприятие устройства. Аналитическая компания DSCC прогнозирует, что складной iPad Pro с OLED-дисплеем может выйти в 2027 году.

Минг-Чи Куо также сообщил о планах LG начать массовое производство панелей для складного MacBook с экранами различных размеров к концу 2025 года.

Кроме того, The Wall Street Journal и Марк Гурман из Bloomberg сообщают о разработке складного устройства, которое будет выполнять функции ноутбука с 19-дюймовым экраном.

Также есть информация о складном iPhone, который может выйти в конце следующего года, но с заменой Face ID на Touch ID из-за ограниченного пространства.

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