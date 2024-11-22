Apple разрабатывает новейшую версию голосового помощника Siri

Apple планирует обновить своего голосового помощника Siri, и изменения ожидаются в 2026 году. Новый ассистент будет основан на искусственном интеллекте, близком к ChatGPT, но с уникальными функциями. По информации инсайдеров, этот проект называется LLM Siri.

Текущая версия Siri имеет свои ограничения, такие как стандартные ответы и трудности с пониманием нечетких запросов. Новая версия обещает улучшить взаимодействие, позволяя более естественно общаться с устройствами.

Siri сможет понимать контекст разговора и выполнять более сложные действия в приложениях, например, создавать заметки или планировать встречи, учитывая предпочтения пользователя.

Технология LLM позволит Siri глубже анализировать запросы. Например, можно будет спросить о запланированных событиях на следующую неделю и получить не только список, но и предложения по переносу встреч.

Apple уже тестирует некоторые функции в обновлении iOS 18.2, включая интеграцию с ChatGPT и улучшение обработки голосовых команд. Ожидается, что на конференции WWDC в 2025 году будут анонсированы новые операционные системы iOS 19 и macOS 16, где представят LLM Siri. Полное внедрение новой версии запланировано на весну 2026 года.