Apple разрабатывает и патентует «съёмный Touch ID» для своих iPhone

Apple подала заявку на патент, описывающий новый аксессуар — чехол для iPhone, который добавит дополнительные функции смартфону.

Одной из ключевых особенностей, согласно патенту, станет возвращение Touch ID, хотя и в необычном исполнении.

В документе указано, что этот умный чехол сможет выполнять функции аппаратных кнопок устройства без необходимости их физического нажатия.

Аксессуар будет способен распознавать скользящие жесты, длинные нажатия и другие способы ввода, а также обеспечивать аутентификацию пользователя по отпечатку пальца.

Apple уточняет, что при наличии чехла можно отключить одну или несколько кнопок и выполнять соответствующие действия, основываясь на сигналах от чехла. В патенте упоминается использование чипа NFC, аналогично чехлу Galaxy Flipsuit от Samsung.