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Apple разрабатывает и патентует «съёмный Touch ID» для своих iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple подала заявку на патент, описывающий новый аксессуар — чехол для iPhone, который добавит дополнительные функции смартфону.

Apple разрабатывает и патентует «съёмный Touch ID» для своих iPhone

Одной из ключевых особенностей, согласно патенту, станет возвращение Touch ID, хотя и в необычном исполнении.

В документе указано, что этот умный чехол сможет выполнять функции аппаратных кнопок устройства без необходимости их физического нажатия.

Apple разрабатывает и патентует «съёмный Touch ID» для своих iPhone

Аксессуар будет способен распознавать скользящие жесты, длинные нажатия и другие способы ввода, а также обеспечивать аутентификацию пользователя по отпечатку пальца.

Apple уточняет, что при наличии чехла можно отключить одну или несколько кнопок и выполнять соответствующие действия, основываясь на сигналах от чехла. В патенте упоминается использование чипа NFC, аналогично чехлу Galaxy Flipsuit от Samsung.

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