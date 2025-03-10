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Apple разрабатывает AirPods со встроенными камерами

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно последнему отчету Марка Гурманса из PowerOn, компания Apple активно работает над новой моделью AirPods, которая будет оснащена встроенными камерами.

Эти слухи подтверждают информацию, появившуюся ранее в январе о том, что следующая версия AirPods может иметь камеры.

Камеры не предназначены для обычной фотосъемки. Вместо этого они будут собирать данные об окружающей среде и, вероятно, работать совместно с системой Apple Intelligence для анализа визуальной информации.

Это может стать частью технологии Apple Visual Intelligence, которая также используется в камерах iPhone.

По данным ранних отчетов, камеры будут инфракрасными, что позволит интегрировать их с устройствами Apple Vision Pro и будущими гарнитурами смешанной реальности.

Точная дата выхода AirPods с камерами неизвестна, но они могут появиться после релиза AirPods Pro 3, который ожидается в конце этого года.

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