Apple разрабатывает AirPods со встроенными камерами

Согласно последнему отчету Марка Гурманса из PowerOn, компания Apple активно работает над новой моделью AirPods, которая будет оснащена встроенными камерами.

Эти слухи подтверждают информацию, появившуюся ранее в январе о том, что следующая версия AirPods может иметь камеры.

Камеры не предназначены для обычной фотосъемки. Вместо этого они будут собирать данные об окружающей среде и, вероятно, работать совместно с системой Apple Intelligence для анализа визуальной информации.

Это может стать частью технологии Apple Visual Intelligence, которая также используется в камерах iPhone.

По данным ранних отчетов, камеры будут инфракрасными, что позволит интегрировать их с устройствами Apple Vision Pro и будущими гарнитурами смешанной реальности.

Точная дата выхода AirPods с камерами неизвестна, но они могут появиться после релиза AirPods Pro 3, который ожидается в конце этого года.