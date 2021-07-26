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Apple разместила заказ на более чем 100 миллионов бионических чипов A15 у TSMC

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Apple, по-видимому, разместила у TSMC крупный заказ на более чем 100 миллионов чипов A15 Bionic. Благодаря этому компания может работать над устранением любых проблем с поставками и компонентами для своей будущей линейки iPhone 13.

Apple разместила заказ на более чем 100 миллионов бионических чипов A15 у TSMC

Согласно новым слухам, гигант из Купертино ожидает увидеть высокие требования к своей серии iPhone 2021 года и поэтому попросил поставщиков увеличить производство на 20 процентов по сравнению с iPhone 12 предыдущего поколения. В число поставщиков входят мировые производители. TSMC, крупнейший контрактный производитель микросхем, будет поставлять производителю iPhone колоссальные 100 миллионов единиц своего нестандартного набора микросхем, согласно недавним слухам.

Хотя поставки чипсетов A15 Bionic будут производиться не только для грядущего iPhone 13. Сообщается также, что компания сохранит запас последних чипсетов для любых грядущих продуктов. Это может включать в себя подобные iPad Mini 6, который, как ожидается, выйдет в конце этого года с измененным дизайном. Предыдущие отчеты также утверждали, что A15 Bionic будет работать и на следующем iPhone SE.

Apple разместила заказ на более чем 100 миллионов бионических чипов A15 у TSMC

Несмотря на то, что другие продукты также оснащены чипом A15 Bionic, большинство новых процессоров будет зарезервировано для iPhone 13, который, как ожидается, будет пользоваться большим спросом. Для тех, кто не знает, A15 будет иметь конфигурацию ядра, аналогичную A14, с четырьмя ядрами энергоэффективности и двумя ядрами высокой мощности. Тем не менее, в новом чипе будет использоваться новый усовершенствованный 5-нм техпроцесс от TSMC.

Источник — Astera.

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