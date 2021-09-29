Apple раздает разработчикам восьмую бета-версию macOS Monterey

Сегодня Apple представила восьмую бета-версию macOS Monterey, новейшей версии операционной системы macOS, для разработчиков. Восьмая бета-версия появится через неделю после того, как Apple выпустила седьмую бета-версию macOS Monterey.

Зарегистрированные разработчики могут загрузить бета-версию через Центр разработчиков Apple, и после установки соответствующего профиля бета-версии будут доступны через механизм обновления программного обеспечения в Системных настройках.

Согласно примечаниям к выпуску Apple, попытки установить «macOS Monterey» на виртуальную машину больше не будут иметь спорадических сбоев после обновления до последней бета-версии.

MacOS Monterey предоставит Universal Control, функцию, которая позволяет использовать одну мышь, трекпад и клавиатуру на нескольких устройствах Mac или iPad , а также новую функцию AirPlay to Mac. Safari был переработан с новой панелью вкладок с переключателем для двух разных дизайнов и поддержкой групп вкладок, а FaceTime получил пространственный звук, портретный режим на Mac M1 и изоляцию голоса для вырезания фонового шума. Также есть новая функция SharePlay «FaceTime», которая позволяет пользователям Apple смотреть телевизор, слушать музыку и делиться своими экранами друг с другом.

Shared With You, отдельная функция, отслеживает музыку, ссылки, подкасты, новости и фотографии, которые люди отправляют в Сообщениях, выделяя их в соответствующих приложениях. В Notes появилась новая функция Quick Note для записи мыслей, а совместная работа стала проще благодаря упоминаниям и представлению действий.

Приложение «Ярлыки» из iOS теперь доступно на Mac, а Focus помогает людям не отвлекаться от задачи, убирая отвлекающие факторы. Есть обновленное приложение «Карты» с множеством новых функций, а с помощью Live Text компьютеры Mac теперь могут обнаруживать текст на фотографиях или предоставлять подробную информацию о животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и многом другом на изображениях.

Защита конфиденциальности почты скрывает IP-адрес и предотвращает отслеживание через невидимые пиксели, а iCloud Private Relay защищает браузер Safari. В «macOS Monterey» есть много других новых функций, полное из которых доступно в нашем обзоре macOS Monterey.