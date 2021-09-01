Apple раздает разработчикам восьмую бета-версию iOS и iPadOS 15

Сегодня Apple разослала разработчикам восьмую бета- версию iOS и iPadOS 15 для тестирования, а обновления появятся через неделю после того, как Apple выпустила седьмую бета-версию.

Зарегистрированные разработчики могут загрузить профиль для бета-версий iOS и iPadOS из Центра разработчиков Apple, и после установки профиля бета-обновления будут доступны по беспроводной сети.

iOS 15 – это крупное обновление, которое представляет множество новых функций, направленных на то, чтобы меньше отвлекаться и проводить больше времени с друзьями и семьей.

FaceTime имеет обновленный интерфейс с новыми функциями SharePlay для прослушивания музыки, просмотра видео и совместного использования экрана с друзьями и членами семьи, хотя это отложено до выхода iOS 15. В сообщениях, если вам предоставлен доступ к чему-то вроде URL-адреса, фотографии, новостной статьи или песни, вы можете увидеть контент в специальных приложениях Apple с помощью новой функции «Доступно вам».

Focus позволяет создавать настраиваемые режимы уведомлений, которые скрывают нерелевантные приложения и уведомления, когда вы занимаетесь такими вещами, как работа или проводите время с семьей, чтобы вы могли лучше сосредоточиться на текущем действии, и есть новое сводное уведомление, которое снижает приоритетность менее важных уведомления, так что вы не будете постоянно завалены информацией.

Карты включают в себя новый трехмерный вид в избранных городах, который позволяет вам видеть трехмерные ориентиры, есть иммерсивные маршруты AR при ходьбе, а маршруты проезда лучше, чем когда-либо, особенно на сложных развязках.

Safari был переработан с новым внешним видом, который перемещает панель вкладок в нижнюю часть интерфейса (хотя это необязательно), плюс теперь он поддерживает группы вкладок для улучшения организации, а расширения можно использовать в Safari для устройств iOS впервые. . Позже в этом году вы сможете добавить свою идентификационную карту в приложение Wallet в некоторых штатах США, а Apple упрощает добавление ключевых карт для отелей, замков для умного дома и т. д. В приложение Wallet.

Spotlight стал лучше, чем когда-либо, и может отображать более точные результаты поиска, а в программе «Фото» есть функция «Живой текст», которая позволяет вам сфотографировать что-либо с текстом, например квитанцией, чтобы перевести это в печатный текст на вашем iPhone. «Фотографии» также могут идентифицировать достопримечательности, книги, растения и домашних животных, поэтому вы можете сфотографировать растение и получить информацию о том, что это может быть.

Apple также добавила несколько улучшений конфиденциальности, таких как новый отчет о конфиденциальности приложений, поступающий на «iPhone», который позволит вам узнать, как часто приложения получают доступ к конфиденциальной информации, такой как ваше местоположение, функция почты, которая скрывает ваш IP-адрес, и обработка Siri, выполняемая на устройстве.

Для полного обзора всего, что нового в iOS 15, у нас есть специальный обзор, в котором рассматриваются все новые функции, и Apple добавляла усовершенствования функций на протяжении всего периода бета-тестирования. В шестой бета-версии, например, был переработан дизайн Safari и добавлен переключатель, отключающий изменения, внесенные в более ранние бета-версии. В седьмой бета-версии Apple заявила, что при запуске iCloud Private Relay будет представлена как бета-функция.