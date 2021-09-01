Apple раздает разработчикам шестую бета-версию macOS Monterey

30 августа Apple представила шестую бета-версию macOS Monterey, новейшей версии операционной системы macOS, для разработчиков. Шестая бета-версия появится через три недели после того, как Apple выпустила пятую бета-версию macOS Monterey.

Зарегистрированные разработчики могут загрузить бета-версию через Центр разработчиков Apple, и после установки соответствующего профиля бета-версии будут доступны через механизм обновления программного обеспечения в Системных настройках.

Как и в случае со всеми новыми бета-версиями, Apple рекомендует не устанавливать новое обновление macOS на основной компьютер, поскольку это программное обеспечение раннего выпуска и может содержать ошибки.

MacOS Monterey представляет Universal Control, функцию, которая позволяет использовать одну мышь, трекпад и клавиатуру на нескольких устройствах Mac или iPad, а также новую функцию AirPlay to Mac.

Safari был переработан с новой панелью вкладок (с переключателем для двух разных дизайнов в третьей бета-версии) и поддержкой групп вкладок, а FaceTime получил пространственный звук, портретный режим на Mac M1 и изоляцию голоса для вырезания фона. шум. Также есть новая функция SharePlay «FaceTime», которая позволяет пользователям Apple смотреть телевизор, слушать музыку и делиться друг с другом своими экранами.

Shared With You, отдельная функция, отслеживает музыку, ссылки, подкасты, новости и фотографии, которые люди отправляют в Сообщениях, выделяя их в соответствующих приложениях. В Notes появилась новая функция Quick Note для записи мыслей, а совместная работа стала проще благодаря упоминаниям и представлению действий.

Приложение «Ярлыки» из iOS теперь доступно на Mac, а Focus помогает людям не отвлекаться от задачи, убирая отвлекающие факторы. Есть обновленное приложение «Карты» с множеством новых функций, а с помощью Live Text компьютеры Mac теперь могут обнаруживать текст на фотографиях или предоставлять на изображениях подробные сведения о животных, произведениях искусства, достопримечательностях, растениях и многом другом.

Защита конфиденциальности почты скрывает IP-адрес и предотвращает отслеживание через невидимые пиксели, а iCloud Private Relay обеспечивает защиту просмотра Safari. В новой ОС есть много других новых функций, полное из которых доступно в нашем обзоре macOS Monterey.