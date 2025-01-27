Apple рассматривает возможность выпуска AirPods с камерами

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple изучает идею создания AirPods с крошечными камерами. В своем недавнем сообщении он упомянул эту возможность, но не уточнил, для чего именно будут использоваться камеры.

Согласно другим источникам, эти камеры не предназначены для фотографий, а могут выполнять функции инфракрасных датчиков. Аналитик Минг-Чи Куо заявил, что Apple планирует начать массовое производство новых AirPods с инфракрасными камерами к 2026 году. Он отметил, что такие камеры будут похожи на те, что используются для Face ID в iPhone.

Новые AirPods, по словам Куо, смогут улучшить пространственное звучание при использовании с гарнитурой Apple Vision Pro. Например, если пользователь смотрит видео и поворачивает голову, звук будет усиливаться в том направлении, куда он смотрит.

Инфракрасные камеры также могут позволить управлять устройством жестами рук. Если сроки массового производства останутся прежними, новые AirPods могут появиться на рынке в 2026 или 2027 году.