Apple рассказала про сканер радужной оболочки глаза в гарнитуре Vision Pro

Компания Apple раскрыла дополнительные подробности о функции аутентификации Optic ID в очках Vision Pro.

Как отмечает MacRumors, Optic ID осуществляет распознавание уникальной радужной оболочки глаза, позволяя быстро разблокировать устройство.

Это дает доступ к оплате Apple Pay, приложениям и конфиденциальной информации. Приложения, поддерживающие Face ID и Touch ID, сразу работают с Optic ID.

По словам Apple, Optic ID революционизирует аутентификацию так же, как ранее Touch ID и Face ID.

По умолчанию сканируются оба глаза, шаблон обновляется после разблокировки, причем данные хранятся локально.

Optic ID разработан даже с учётом возможности использования одного глаза. Аппарат обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности.