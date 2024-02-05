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Apple рассказала про сканер радужной оболочки глаза в гарнитуре Vision Pro

Автор На чтение 1 мин Просмотров 58 Опубликовано

Компания Apple раскрыла дополнительные подробности о функции аутентификации Optic ID в очках Vision Pro.

Как отмечает MacRumors, Optic ID осуществляет распознавание уникальной радужной оболочки глаза, позволяя быстро разблокировать устройство.

Это дает доступ к оплате Apple Pay, приложениям и конфиденциальной информации. Приложения, поддерживающие Face ID и Touch ID, сразу работают с Optic ID.

По словам Apple, Optic ID революционизирует аутентификацию так же, как ранее Touch ID и Face ID.

По умолчанию сканируются оба глаза, шаблон обновляется после разблокировки, причем данные хранятся локально.

Optic ID разработан даже с учётом возможности использования одного глаза. Аппарат обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности.

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