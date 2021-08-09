Apple призывает как можно больше пользователей установить последние общедоступные бета-версии iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS и watchOS 8.

В электронном письме, отправленном пользователям, участвующим в ее программе бета- тестирования Apple сообщила получателям, что они могут «помочь сформировать программное обеспечение Apple, протестировав предварительные версии и сообщив нам, что вы думаете».

Ожидается, что Apple вскоре выпустит бета-версию 5 своих новых операционных систем, и компания явно хочет получить как можно больше отзывов о программном обеспечении, прежде чем она официально выпустит их для публики в сентябре.

Источник — Astera.