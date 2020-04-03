Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

На сайте Apple снова было замечено название iPhone SE, только в этот раз упоминание указывает на новую модель.

Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9.

Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.

Упоминание iPhone SE было замечено в разделе, где предлагают защитные стекла и расширенную гарантию AppleCare+.

Предположительно, iPhone SE будет представлен 15 апреля. В этом аппарате будет установлен сканер отпечатка пальца Touch ID, 3 ГБ оперативной памяти и процессор Apple A13