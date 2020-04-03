Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

Apple рассекретила данные бюджетного смартфона iPhone SE 202003.04.2020 21:37
На сайте Apple снова было замечено название iPhone SE, только в этот раз упоминание указывает на новую модель.
Предположительно новый «бюджетный» смартфон будет носить название iPhone SE, а не iPhone SE2 или iPhone 9.
Скорее всего «яблочная» компания новый смартфон назовет iPhone SE 2020.
Упоминание iPhone SE было замечено в разделе, где предлагают защитные стекла и расширенную гарантию AppleCare+.
Предположительно, iPhone SE будет представлен 15 апреля. В этом аппарате будет установлен сканер отпечатка пальца Touch ID, 3 ГБ оперативной памяти и процессор Apple A13
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