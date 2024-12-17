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Apple раскрыла список самых популярных приложений и игр за 2024 год

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Компания Apple подвела итоги 2024 года и опубликовала список самых скачиваемых приложений и игр в App Store. Рейтинг сформирован на основе количества загрузок и включает как новинки, так и известные программы.

Согласно пресс-релизу, список составлен для более чем 30 стран и доступен в App Store во вкладке «Сегодня». В США самые скачиваемые бесплатные приложения включают Temu, Threads, TikTok, ChatGPT и Google.

Среди платных приложений лидируют Shadowrocket, HotSchedules, Procreate Pocket, 75 Hard и AnkiMobile Flashcards.

В категории бесплатных игр на первом месте находятся Block Blast, MONOPOLY GO, Roblox, Call of Duty: Warzone Mobile и Township. Платные игры, которые пользовались наибольшим спросом, это Minecraft, Heads Up, Geometry Dash, Papa’s Freezeria To Go и Bloons TD 6.

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