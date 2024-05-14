Apple радикально изменит камеру в новых iPhone 16 Pro

Согласно информации издания 9To5Mac, iPhone 16 Pro будет иметь ряд инновационных функций, которые сделают его непревзойденным на рынке смартфонов.

Одним из главных улучшений станет новый широкоугольный модуль камеры. Ожидается, что iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max будут оснащены сверхширокоугольным датчиком на 48 Мп, в то время как текущая модель iPhone 15 Pro имеет всего 12 Мп.

Это позволит получать фотографии с невероятной детализацией даже при слабом освещении, а также с более естественными цветами. Кроме того, Apple предлагает новые функции редактирования специально для снимков, сделанных с широкоугольной камеры.

Новый широкоугольный модуль iPhone 16 Pro также позволит записывать пространственные видеоролики для функции Apple Vision Pro в удивительном разрешении 4K.

В отличие от текущих моделей iPhone 15 Pro, которые ограничены разрешением 1080p, новые смартфоны от Apple откроют перед пользователями совершенно новые возможности в области видеосъемки.

По слухам, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут оснащены перископическим объективом, позволяющим еще больше увеличить оптический зум. Конкретные характеристики этого улучшения пока остаются загадкой.

Основной датчик камеры также будет полностью переработан. СМИ сообщают, что iPhone 16 Pro будет оснащен новым сенсором главной камеры от Sony, который обеспечит невероятное качество съемки при слабом освещении.

Применение новейшей технологии сложенных датчиков Sony, разделяющей фотодиоды и пиксельные транзисторы, позволит существенно увеличить размер фотодиодов, что приведет к значительно лучшему захвату света в условиях недостаточной освещенности.

И последнее, но не менее важное улучшение, касается стекла камеры. iPhone 16 Pro будет иметь улучшенное стекло с превосходным антибликовым покрытием, которое позволит избежать нежелательных бликов и отражений