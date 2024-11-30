Главная » Новости

Apple работает над умным браслетом с распознаванием жестов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Патентное ведомство США зарегистрировало новую заявку компании Apple, в которой описывается умный браслет с функцией распознавания жестов.

Apple работает над умным браслетом с распознаванием жестов

Разработка ведётся с 2021 года и предполагает использование технологий, которые позволят управлять устройствами без необходимости касаться экрана.

По задумке, браслет будет оснащён набором встроенных электродов, размещённых на ремешке. Эти электроды будут использовать метод электромиографии для определения активности мышц и сухожилий, что позволит интерпретировать сигналы в жесты.

Такой ремешок может быть совместим с Apple Watch, фитнес-браслетами и контроллерами для виртуальной реальности. На данный момент устройство находится на ранней стадии разработки, и сроки его выхода на рынок пока не определены.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.