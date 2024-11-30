Apple работает над умным браслетом с распознаванием жестов

Патентное ведомство США зарегистрировало новую заявку компании Apple, в которой описывается умный браслет с функцией распознавания жестов.

Разработка ведётся с 2021 года и предполагает использование технологий, которые позволят управлять устройствами без необходимости касаться экрана.

По задумке, браслет будет оснащён набором встроенных электродов, размещённых на ремешке. Эти электроды будут использовать метод электромиографии для определения активности мышц и сухожилий, что позволит интерпретировать сигналы в жесты.

Такой ремешок может быть совместим с Apple Watch, фитнес-браслетами и контроллерами для виртуальной реальности. На данный момент устройство находится на ранней стадии разработки, и сроки его выхода на рынок пока не определены.