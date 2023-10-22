Apple работает над«умной» колонкой HomePod с ЖК-дисплеем

По слухам, компания Apple работает над новой версией своей умной колонки HomePod, которая будет оборудована ЖК-дисплеем. В сети появилось изображение HomePod с дисплеем в верхней части корпуса, что может служить подтверждением этих уток.

На представленной фотографии видно умный динамик, размеры которого соответствуют HomePod второго поколения, представленного ранее в этом году. Главное отличие заключается в наличии рабочего ЖК-дисплея. Это изображение опубликовал коллекционер устройств и инсайдер с никнеймом @KosutamiSan в социальной сети X (ранее известной как Twitter). Ранее он также поделился фотографией компонентов, предположительно принадлежащих прототипу HomePod с большим сенсорным экраном в верхней части корпуса.

Информационный ресурс 9to5Mac сообщает, что смог подтвердить подлинность опубликованных инсайдером изображений через собственные источники. По их данным, речь идет о прототипе колонки с кодовым именем B720, который представляет собой новый продукт, находящийся в стадии разработки. Также отмечается, что приложение LcdUTest, отображаемое на дисплее смарт-колонки на опубликованной фотографии, используется инженерами Apple для проверки экрана устройства.

Также имеется информация о том, что в коде tvOS 17 есть намеки на то, что приложения Apple Music и Apple Podcasts будут первыми программными продуктами компании, адаптированными для работы с новыми смарт-колонками. Кроме того, на дисплее HomePod могут отображаться важные уведомления и другая полезная информация.