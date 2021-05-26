Apple работает над тем, чтобы сделать стекло дисплея iPhone тоньше и прочнее

Меню
Поиск

USD/RUB: 73.4 EUR/RUB: 89.95 BTC/USD: 8756.9

26 июня : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Колонка эксперта

Эксперты рассказали, как можно сушить утопленный смартфон

Эксперты советуют утопленный смартфон как можно быстрее открыть, вынуть аккумулятор и удалить воду с помощью спирта и зубной щетки.

Уборка офисов IT компаний

Чистота офиса – залог здоровья персонала, долговечности оборудования и комфортной атмосферы в кабинетах. Потенциальные клиенты и инвесторы оценивают организацию, в первую очередь, по внешнему виду её помещений, поэтому пренебрежительное отношение к уборке может серьёзно навредить имиджу фирмы. Содержать штат сотрудников, обеспечивающих чистоту, бывает неудобно, но потенциальный клиент всегда вправе рассчитывать на помощь специальных служб. «Единый

Как сделать офисное пространство уютным?

Труд офисного работника может показаться лёгким только непосвящённому обывателю. Психологическое напряжение, строгое начальство, множество мелочей, отвлекающих от текущих задач, перманентный стресс – вот лишь неполный список негативных факторов, действующих на человека. Чтобы хоть отчасти нивелировать недостатки офисной деятельности, каждый сотрудник должен иметь удобное рабочее место, создание которого – головная боль руководства. Офисные перегородки – универсальное

Эксперт Куканов назвал метод определения номера телефона через интернет

Когда пользователи допускают наличие информации в свободном доступе злоумышленники получают возможность узнать очень много, включая даже место жительства, учебы или работы, а также круг общения.

Определены самые популярные категории кабеля «Витая пара»

Специалисты телекоммуникационной компании LANart предварительно подвели итоги 2020 года, назвав самую популярную продукцию. Обозреватели отечественного потребительского рынка не отличились оригинальностью, когда уже традиционно объявили лидером продаж категорию 5е (как известно, категория наносится на кабель в виде маркировки). Данный товар идёт на прокладку бытовой абонентской сети до 100 Мбит/сек по 10-15 руб./м. Речь о 4-х либо

Статьи

Обзоры рынков

Apple работает над тем, чтобы сделать стекло дисплея iPhone тоньше и прочнее

26.05.2021 13:14

Apple, по всей видимости, изучает способ сделать стекло на передней панели iPhone тоньше и прочнее. Компания стремится достичь этого, создав специальную опорную конструкцию, которая будет использоваться по краям, которая также будет сделана из стекла.

Apple работает над тем, чтобы сделать стекло дисплея iPhone тоньше и прочнее

Гигант из Купертино подал патент в Управление по патентам и товарным знакам США под названием «Вставьте молдинг вокруг стеклянных элементов для портативных электронных устройств». Для тех, кто не знает, смартфоны и другие мобильные устройства или даже большие дисплеи используют стеклянные панели на передней части реальных дисплеев. Эта панель выполняет основную функцию защиты экрана изнутри от прямых ударов и царапин. Его часто используют для того, чтобы дисплей идеально вписался в дизайн любого устройства.

Теперь в новом патенте Apple говорится, что у него будет такая же стеклянная крышка, которая будет выступать из остальной части корпуса, как и изогнутые дисплеи, хотя он направлен на сохранение тонкости основных стеклянных секций в целом. Проще говоря, хотя стекло может выступать из конструкции, оно не будет увеличивать обхват устройства, поскольку станет тоньше. Тем не менее тонкость обычно снижает прочность, но производитель iPhone стремится использовать решение, в котором используется стеклянная структура по краям стеклянной крышки.

Apple работает над тем, чтобы сделать стекло дисплея iPhone тоньше и прочнее

Эта стеклянная конструкция будет действовать как посредник между основным корпусом и тонкой стеклянной крышкой. У него также будет выступ на внешнем крае, окружающий стеклянную крышку. К сожалению, это все еще патент, и неясно, действительно ли компания планирует включить это решение в свои будущие продукты.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги