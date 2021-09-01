Apple работает над способом продлить время автономной работы iPhone

Чтобы увеличить время автономной работы iPhone, Apple только что получила новый патент от Управления по патентам и товарным знакам США (USPTO) под названием «Служба обнаружения внимания». Согласно патенту «Служба обнаружения внимания может отслеживать различные периферийные устройства в устройстве для выявления того, что пользователь обращает внимание на устройство. Различные клиенты могут регистрироваться для получения уведомления об обнаружении внимания и потере внимания (внимание больше не требуется. обнаружены) события, или может опрашивать службу на предмет событий «.

Apple получает патент на новую функцию, которая может продлить время автономной работы будущих моделей iPhone

Если пользователь больше не смотрит на устройство, можно предпринять определенные действия для снижения расхода заряда батареи, вплоть до выключения устройства. Как отмечается в патенте: «Обычно мобильные устройства предназначены для работы от мобильного источника питания, такого как аккумулятор, вместо или в дополнение к работе от стационарного источника питания, такого как настенная розетка. Стационарный источник питания обычно имеет по существу доступная бесконечная энергия, в то время как мобильный источник энергии может иметь ограниченное количество запасенной энергии до того, как потребуется пополнение. Соответственно, энергия является дефицитным ресурсом, который желательно экономить».

Apple резюмирует новый патент следующим образом: «В одном из вариантов осуществления устройство может включать в себя службу обнаружения внимания. Служба обнаружения внимания может отслеживать различные периферийные устройства в устройстве для индикации того, что пользователь обращает внимание на устройство. Различные клиенты могут регистрироваться для уведомление об обнаружении внимания и событиях потери внимания (внимание больше не обнаруживается) или может опрашивать службу на предмет событий. Если пользователь не обращает внимания на устройство, можно предпринять различные действия, чтобы снизить потребление энергии ».

Номер патента — 11106265, и он был первоначально подан 31 марта 2020 года.