Apple работает над realityOS для своей будущей гарнитуры AR/VR

За последние пару недель мы сообщали о ряде отчетов, касающихся грядущей гарнитуры AR/VR от Apple . Теперь открытый исходный код компании показал, что этот новый продукт будет работать в паре со специальным программным обеспечением, получившим название realityOS.

Упоминание «realityOS» было замечено в журналах загрузки App Store и исходном коде Apple Open ранее сегодня (9 февраля 2022 г.) и, вероятно, создано для его слухов о гарнитуре на основе AR / VR. Для тех, кто не знает, по слухам, гигант из Купертино работает над носимым продуктом на основе смешанной реальности, который, как сообщается, будет запущен где-то в конце 2022 или 2023 года . Согласно нашим предыдущим отчетам, производитель iPhone работает как минимум над двумя гаджетами на основе дополненной реальности.

Говорят, что одним из них будет Apple Glass на основе AR , а вторым будет гарнитура смешанной реальности, которая поддерживает как дополненную реальность, так и виртуальную реальность. Другими словами, realOS может быть платформой, используемой для обоих этих продуктов. Говоря о гарнитуре, как сообщается, она будет оснащена двумя чипами на базе Apple Silicon, которые обеспечивают производительность, подобную Mac , и помогают плавно переключаться между режимами AR и VR. «rOS», вероятно, будет платформой, с которой взаимодействуют пользователи, аналогично tvOS и watchOS.

Недавно Тим Кук, генеральный директор Apple, также намекнул, что App Store вскоре может быть заполнен приложениями на основе AR . Таким образом, мы даже можем ожидать, что эти продукты будут связаны с Метавселенной.