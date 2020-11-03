Apple работает над разработкой собственной поисковой системы

Меню
Поиск

USD/RUB: 80.57 EUR/RUB: 93.76 BTC/USD: 8756.9

3 декабря : вторник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Директор Valve планирует перевести команду разработчиков в Новую Зеландию

Ньюэлл находится в Новой Зеландии почти с самого начала пандемии, и условия работы на дому в США, влияющие на производство, были серьезной проблемой.

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Колонка эксперта

Роскачество перечислило небезопасные для изменения настройки смартфона

По словам специалиста, пользователю, который не понимает как работают настройки, лучше не трогать блокировку входящих вызовов и «универсальный доступ».

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Статьи

Обзоры рынков

Apple работает над разработкой собственной поисковой системы

03.11.2020 09:36

В отчете Financial Times говорится, что появляется все больше свидетельств усилий Apple по разработке собственной поисковой системы.

Согласно отчету Financial Times, опубликованному в среду, Apple наращивает усилия по разработке собственной поисковой системы, поскольку антимонопольные органы США угрожают выгодной сделкой, согласно которой поисковая система Google будет использоваться по умолчанию на iPhone и телефонах Samsung.

Последняя версия операционной системы iPhone, iOS 14 , начала показывать собственные результаты поиска и напрямую ссылаться на веб-сайты, когда пользователи вводят поисковые запросы прямо с домашнего экрана, согласно отраслевым источникам, цитируемым в отчете.

Согласно отчету, такое поведение добавляет к растущему количеству доказательств того, что Apple работает над созданием конкурента поисковой системе Google, включая то, что Apple наняла Джона Джаннандреа, руководителя службы поиска Google, более двух лет назад.

Ранее в этом месяце Министерство юстиции США подало долгожданный антимонопольный иск против Google в связи с его доминирующим положением в поисковой сети, утверждая, что Google «незаконно поддерживает монополию с помощью антиконкурентных и ограничительных методов на рынках поисковой рекламы и поисковой рекламы».

В основе дела Министерства юстиции лежат контракты Google с другими компаниями, которые позволяют использовать поисковую систему технологического гиганта по умолчанию. Google платит миллиарды долларов каждый год, чтобы поддерживать это место по умолчанию.

Google был поисковой системой по умолчанию для iPhone более десяти лет. Широко известно, что Google платит Apple от 8 до 12 миллиардов долларов каждый год за сделку с поисковой системой, что является благом для обоих технологических гигантов. Если выяснится, что сделка заблокирована Министерством юстиции, Apple должна будет предоставить альтернативу для своих iPhone.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги