Apple работает над разработкой собственной поисковой системы

В отчете Financial Times говорится, что появляется все больше свидетельств усилий Apple по разработке собственной поисковой системы.

Согласно отчету Financial Times, опубликованному в среду, Apple наращивает усилия по разработке собственной поисковой системы, поскольку антимонопольные органы США угрожают выгодной сделкой, согласно которой поисковая система Google будет использоваться по умолчанию на iPhone и телефонах Samsung.

Последняя версия операционной системы iPhone, iOS 14 , начала показывать собственные результаты поиска и напрямую ссылаться на веб-сайты, когда пользователи вводят поисковые запросы прямо с домашнего экрана, согласно отраслевым источникам, цитируемым в отчете.

Согласно отчету, такое поведение добавляет к растущему количеству доказательств того, что Apple работает над созданием конкурента поисковой системе Google, включая то, что Apple наняла Джона Джаннандреа, руководителя службы поиска Google, более двух лет назад.

Ранее в этом месяце Министерство юстиции США подало долгожданный антимонопольный иск против Google в связи с его доминирующим положением в поисковой сети, утверждая, что Google «незаконно поддерживает монополию с помощью антиконкурентных и ограничительных методов на рынках поисковой рекламы и поисковой рекламы».

В основе дела Министерства юстиции лежат контракты Google с другими компаниями, которые позволяют использовать поисковую систему технологического гиганта по умолчанию. Google платит миллиарды долларов каждый год, чтобы поддерживать это место по умолчанию.

Google был поисковой системой по умолчанию для iPhone более десяти лет. Широко известно, что Google платит Apple от 8 до 12 миллиардов долларов каждый год за сделку с поисковой системой, что является благом для обоих технологических гигантов. Если выяснится, что сделка заблокирована Министерством юстиции, Apple должна будет предоставить альтернативу для своих iPhone.