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Apple работает над «превращающей» iPhone в мини-ПК док-станцией

01.07.2020 15:11

Американская компания работает над устройством, которое можно сравнить с Samsung Dex, созданной для смартфонов Galaxy.
Подобную модель, но для iPhone разрабатывает и Apple, причем если верить источникам, эта док-станция позволит смартфону подключаться к монитору или телевизору.

Более того, смартфон будет выводить на мониторы не свою мобильную версию iOS, а операционную систему macOS (точнее ее аналог).

При этом пользователям будут доступны все те же функции, как и в компьютерах Mac. Останется лишь подключить клавиатуру и компьютерную мышь.

Пока в компании Apple работают над прототипом такого устройства, а когда оно доберется до прилавков магазинов, говорить рано.

Apple работает над «превращающей» iPhone в мини-ПК док-станцией Apple работает над «превращающей» iPhone в мини-ПК док-станцией

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