Apple работает над обновленным дизайном iCloud Mail для Интернета

Apple начала тестирование значительного изменения интерфейса iCloud Mail в Интернете, приведя свою службу веб-почты в большее соответствие с недавними изменениями дизайна, внесенными в macOS Big Sur.

Новый дизайн, который в настоящее время находится в стадии бета-тестирования, о котором первым сообщила компания 9to5mac, отличается более чистым общим дизайном и ощущениями, чем текущая общедоступная версия iCloud‌ Mail для Интернета.

Текущая, которая скоро будет предыдущей, отличается тонкой типографикой, более светлыми цветами и элементами дизайна из iOS 7. Кроме того, новый дизайн позволяет пользователям составлять электронные письма в меньшем окне в середине экрана, по сравнению с открытием целиком. новое окно.

Поскольку новый дизайн находится в стадии бета-тестирования вместе с iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8, macOS Monterey и tvOS 15, он, вероятно, будет доступен для всех пользователей ‌iCloud позже этой осенью. Пользователи, желающие опробовать новый дизайн почты «iCloud», могут посетить бета-сайт iCloud.