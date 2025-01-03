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Apple работает над iPhone с переменной диафрагмой, но Galaxy S25 Slim будет лучше

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Apple ведет разработку новых моделей iPhone, которые будут оснащены камерами с переменной диафрагмой и усовершенствованными перископическими объективами.

При этом эти аппараты будут технически отставать от модели Samsung Galaxy S25 Slim, сообщил авторитетный сетевой информатор Digital Chat Station.

По последним слухам, Apple начала использовать свою цепочку поставок для интеграции камер с переменной диафрагмой в новые iPhone.

Ожидается, что устройства, которые могут называться 18 Pro или Pro Max, обеспечат улучшенный контроль глубины резкости, хотя они будут лишь догонять текущие модели, такие как Magic7 RSR от Honor.

Также предполагается, что серия «18 Pro» получит усовершенствованный телеобъектив.

Apple работает над iPhone с переменной диафрагмой, но Galaxy S25 Slim будет лучше

 

Источник: notebookcheck

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