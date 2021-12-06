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Apple пытается помешать разработчикам продвигать альтернативные варианты оплаты для покупок в приложениях в России

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В иске Apple делается попытка оспорить Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России и просьбу, которую она обратилась к компании в августе, «прекратить злоупотребления на рынке». Запрос ФАС позволит разработчикам информировать пользователей об альтернативных способах оплаты покупок в приложении, но Apple добивается отмены этого предложения в судебном порядке.

Требование ФАС было основано на том факте, что некоторые пользователи и разработчики уведомили его о том, что некоторые покупки в приложениях были дешевле за пределами App Store из-за обхода комиссии Apple от 15 до 30 процентов, но это не разрешено выделять в приложениях из-за Правила Apple.

Apple назначили крайний срок 30 сентября, чтобы позволить разработчикам продвигать альтернативные способы оплаты, и предупредили, что невыполнение требования может привести к штрафу, зависящему от выручки компании в России. В октябре ФАС возбудила дело против Apple за невыполнение требований.

Эта разработка является последним предметом споров Apple в России. В марте, Apple была вынуждена выполнять с просьбой со стороны российского правительства , чтобы показать пользователям список одобренного правительства приложений для загрузки во время начальной настройки устройства , а в апреле, компания была оштрафована на $ 12 млн за нарушение антимонопольных правил с магазин приложений.

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