Apple проиграла суд: Новые смарт-часы Apple Watch перестанут продавать в США

Компания Apple объявила о снятии со сбыта смарт-часов Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США в связи с патентным спором с Masimo.

Решение было принято после поддержки компании Masimo Комиссией по международной торговле США (ITC) в патентном споре о технологии измерения уровня кислорода в крови.

Однако окончательное решение должен принять президент США Джо Байден до 25 декабря 2023 года.

Apple приняла решение снять часы с продажи предварительно, с исчезновением моделей из онлайн-магазина 21 декабря и прекращением продаж в розничных точках после 24 декабря.

Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 были представлены в сентябре 2023 года.