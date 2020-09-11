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Apple будет оснащать новые iPhone китайскими OLED-дисплеями

11.09.2020 09:39

Apple будет оснащать новые iPhone китайскими OLED-дисплеями

Компания BOE по-прежнему будет поставлять OLED-панели Apple для iPhone; даже имеет специальную производственную линию.

Предполагалось, что BOE поставит Samsung OLED-панели для предстоящей серии Galaxy S21, но китайский производитель не выполнил требования Samsung. Также выяснилось, что Apple отказалась от китайского производителя дисплеев в пользу Samsung Display для OLED-панелей, которые она будет использовать в своих новых iPhone.

В новом отчете говорится, что BOE по-прежнему готов поставить Apple OLED-панели для своих телефонов, но начиная со следующего года. Согласно французскому блогу iPhoneAddict, руководители BOE сообщили корейским СМИ, что у них есть производственная линия под названием B11. Эта производственная линия также известна как «линия Apple», поскольку она специально предназначена для производства OLED-панелей для iPhone во второй половине 2021 года.

В следующем году iPhone должен выйти как iPhone 13, но мы не знаем, сколько моделей будет. Панели BOE могут использоваться только для одной из моделей наряду с панелями LG Display и Samsung Display.

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