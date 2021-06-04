Apple продолжает разработку зарядного устройства типа AirPower

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple продолжает работу над будущим беспроводным зарядным устройством, которое будет работать аналогично ныне заброшенной AirPower.

В отчете, описывающем амбиции Apple в области беспроводной зарядки, Гурман говорит, что Apple «все еще изучает» беспроводное зарядное устройство, которое могло бы заряжать сразу несколько устройств, таких как iPhone , Apple Watch и AirPods.

Apple впервые анонсировала AirPower в сентябре 2017 года вместе с iPhone 8, 8 Plus и «Phone X и заявила, что продукт для зарядки будет выпущен где-то в 2018 году. В 2018 году AirPower не материализовалась, и после нескольких месяцев слухов о проблемах с разработкой Apple отменила проект в марте 2019 года. AirPower не удалось, потому что инженеры Apple не смогли устранить несколько ошибок, влияющих на устройство, включая проблемы с помехами и проблемы с перегревом. В 2020 году вместе с iPhone 12 Apple представила MagSafe , альтернативу магнитной беспроводной зарядке.

С тех пор, как AirPower был отменен, ходили упорные слухи о том, что Apple все еще работает над каким-то зарядным ковриком, но большинство из них были туманными. Отчет Гурмана — самый четкий намек на то, что какое-то устройство, подобное AirPower, все еще может появиться в будущем.

Источник — Astera.ru.