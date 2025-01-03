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Apple признала Apple Watch Series 4 и MacBook Pro 2019 винтажными устройствами

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Apple добавила два устройства в список винтажных: это умные часы Apple Watch Series 4 и MacBook Pro 2019, последний ноутбук с 15-дюймовым экраном.

Apple Watch Series 4 были выпущены в 2018 году и стали первыми часами с безрамочным дисплеем. Поддержка этих часов была прекращена в 2024 году, и они не получили обновление до последней версии watchOS.

MacBook Pro 15″ (2019) — последний 15-дюймовый ноутбук от Apple, который также остается одним из последних с процессорами Intel.

С тех пор компания начала выпускать только 14- и 16-дюймовые модели. Несмотря на статус винтажного, этот ноутбук все еще получает обновления, включая последнюю версию macOS 15 Sequoia.

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