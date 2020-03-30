Apple приостановила выпуск iPhone XR из-за коронавируса

Apple приостановила выпуск iPhone XR из-за коронавируса30.03.2020 19:02
Как известно, iPhone XR является самой продаваемой моделью смартфона компании в мире.
Коронавирус, который бушует по всему миру, заставил Apple приостановить его выпуск. Напомним, что речь идет о заводе в Индии.
Там завод Foxconn с 2019 года собирает iPhone XR и поставляет его в другие страны.
Из-за того, что компания вынуждена остановить производство смартфонов, их поставки в магазины будут вести ограниченным тиражом.
К слову, недавно также стало известно, что Apple из-за пандемии сдвинет сроки производства и выхода флагманских смартфонов. Их по традиции должны были представить в сентябре.
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