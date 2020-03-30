Apple приостановила выпуск iPhone XR из-за коронавируса

Как известно, iPhone XR является самой продаваемой моделью смартфона компании в мире.

Коронавирус, который бушует по всему миру, заставил Apple приостановить его выпуск. Напомним, что речь идет о заводе в Индии.

Там завод Foxconn с 2019 года собирает iPhone XR и поставляет его в другие страны.

Из-за того, что компания вынуждена остановить производство смартфонов, их поставки в магазины будут вести ограниченным тиражом.

К слову, недавно также стало известно, что Apple из-за пандемии сдвинет сроки производства и выхода флагманских смартфонов. Их по традиции должны были представить в сентябре.