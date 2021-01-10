Apple прилично сэкономила на отсутствии зарядки в коробке iPhone 12

Когда Apple заявила, что отказывается комплектовать свои смартфоны зарядными устройствами, все это восприняли очень негативно.

Отказ от зарядок американскому производителю позволил сэкономить очень большую сумму денежных средств.

По данным компании Counterpoint Research, смартфон iPhone 12 за счет отсутствия аксессуаров и более компактной коробки подешевел на 4,2 доллара.

Если эту сумму умножить на количество проданных смартфонов, то получится более 264 млн долларов.

Стоит отметить, что это ориентировочная сумма, и возможно Apple сэкономила еще больше.

Напомним, другие крупнейшие производители тоже решили не комплектовать свои смартфоны зарядкой, обосновав это тем, что таким образом они заботятся об экологии планеты.