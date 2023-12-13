Apple придумала новый способ защиты iPhone от кражи

В новой бета-версии iOS 17.3 была обнаружена новая функция защиты от кражи для iPhone, названная Stolen Device Protection. Этот режим отслеживает перемещение смартфона и автоматически активирует дополнительную защиту для аутентификации.

Например, если операционная система обнаружит, что iPhone находится в необычном месте для его использования владельцем, то она потребует ввод цифрового кода и распознавание лица через Face ID.

Кроме того, будет запрещено изменение пароля Apple ID или отключение аутентификации через Face ID. Ожидается, что такие меры значительно затруднят жизнь злоумышленникам, которые украдут устройство.

Владельцы iPhone смогут в любое время отключить функцию Stolen Device Protection, если им потребуется.