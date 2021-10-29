Apple превосходит Xiaomi и становится вторым по величине производителем телефонов, догнав Samsung

Apple снова стала вторым по величине производителем телефонов в мире. Согласно данным IDC , компания из Купертино отгрузила 50,4 миллиона iPhone в третьем квартале 2021 года. Это на 6,1 миллиона больше, чем у третьего по величине производителя телефонов Xiaomi, и на 18,6 миллиона меньше, чем у Samsung, который по-прежнему занимает первое место. Данные показывают, что продажи iPhone выросли на 20,8% в годовом исчислении. Этот процент делает Apple самым быстрорастущим производителем телефонов из первой пятерки. Например, поставки Samsung упали на 14,2%, а у Xiaomi — на 4,6%.

Спад Samsung и Xiaomi можно объяснить кризисом нехватки чипов. На мировом рынке продажи смартфонов в третьем квартале упали на 6,7% в годовом исчислении. Во многом это тоже связано с кризисом. Падение Samsung также объясняется тем, что компания не выпустила в этом году устройство Galaxy Note. Серия Note всегда была сильным продавцом для корейского производителя, но в этом году он решил сосредоточиться на складных телефонах, увеличив среднюю цену продаж своих смартфонов.

Но кризис затронул и Apple. В настоящее время поставки iPhone 13 идут медленно. Если вы попытаетесь заказать свой сейчас, вам придется подождать до конца ноября или даже декабря, чтобы доставить его. Это замедляет продажи iPhone и не позволяет Apple превзойти Samsung и стать производителем смартфонов номер один. Однако это может легко измениться, если Apple сможет обеспечить в следующем году больше чипов, чем ее конкуренты. Согласно прогнозам, кризис нехватки микросхем продолжится в 2022 году и может продлиться до конца года.

В битве за крупнейшего производителя телефонов Vivo и Oppo делят четвертое место, каждая из которых отгрузила около 33,3 миллиона телефонов в третьем квартале. Vivo продемонстрировала рост на 5,8% в годовом исчислении, в то время как Oppo увеличила продажи на 8,6%. Общее количество смартфонов, отгруженных в 2021 году, до настоящего времени составляет 331,2 миллиона.