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Apple прекратит выпуск iPad Mini после выпуска складного iPhone

11.11.2020 11:49

В то время как ведущие компании-производители смартфонов, такие как Samsung и Huawei, выпускают складные телефоны второго поколения, Apple все еще работает над складным iPhone. Гигант из Купертино сильно отстает от других с точки зрения технологий для смартфонов, учитывая, что он только что выпустил свои устройства, совместимые с 5G, в то время как другие выпустили несколько.

Тем не менее, компания добивается стабильного прогресса в отношении складного iPhone, который несколько раз просочился в сеть. Теперь в новом отчете говорится, что, когда Apple выпустит складной iPhone, она прекратит выпуск модели iPad Mini.

Причина этого заключается в том, что грядущий складной iPhone станет чем- то средним между iPhone и iPad Mini и будет работать под управлением iPadOS. В разложенном виде устройство будет иметь дисплей, похожий на iPad Mini.

Если верить предыдущим отчетам, складной iPhone спроектирован таким образом, что при открытии он имеет один непрерывный дисплей и не имеет двух отдельных панелей дисплея, хотя это так.

Что касается цены, ожидается, что устройство будет иметь как минимум 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти по начальной цене в 1499 долларов. Дата запуска этого складного iPhone ожидается где-то в ноябре 2022 года, так что еще много времени.

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