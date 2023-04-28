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Apple прекратила техническую поддержку iPad и Mac на территории РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 38 Опубликовано

Apple больше не оказывает техническую поддержку по iPad и Mac, теперь в подразделении нет даже специалистов по техническим вопросам планшетов и компьютеров.
Как стало известно порталу iPhones, компания Apple в России теперь не оказывает техническую поддержку по планшетам и компьютерам.

Также источник портала сказал, что в данный момент нет отделов, занимающихся техническим вопросам по продукции iPad и Mac.

На горячей линии пока остались пункты iPhone, Apple Watch и выставления счетов, другие разделы отсутствуют. Таким образом, россиянам Apple больше не помогает в случае возникновения технических вопросов с iPad и Mac.

Напомним, еще в прошлом месяце Apple прекратила гарантийное обслуживание iPad и Mac в РФ, так как отсутствует возможность прямых поставок продукции Apple в РФ, а также комплектующих для ремонта.

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