Apple прекратила техническую поддержку iPad и Mac на территории РФ

Apple больше не оказывает техническую поддержку по iPad и Mac, теперь в подразделении нет даже специалистов по техническим вопросам планшетов и компьютеров.

Как стало известно порталу iPhones, компания Apple в России теперь не оказывает техническую поддержку по планшетам и компьютерам.

Также источник портала сказал, что в данный момент нет отделов, занимающихся техническим вопросам по продукции iPad и Mac.

На горячей линии пока остались пункты iPhone, Apple Watch и выставления счетов, другие разделы отсутствуют. Таким образом, россиянам Apple больше не помогает в случае возникновения технических вопросов с iPad и Mac.

Напомним, еще в прошлом месяце Apple прекратила гарантийное обслуживание iPad и Mac в РФ, так как отсутствует возможность прямых поставок продукции Apple в РФ, а также комплектующих для ремонта.