Apple прекратила производство актуальных iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max

Выпущенные устройства будут доступны, но новые производить уже не будут.

Apple прекратила производство iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. На официальном сайте компании эти смартфоны больше не доступны, их также больше не производят.

Остается только дождаться, когда иссякнут складские запасы перечисленных моделей.

Аналитики считают, что iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max сняли с производства, так как эти модели могли бы навредить продажам iPhone 14 и iPhone 14 Plus.

iPhone 11 уже считается устаревшей моделью, и она несмотря на высокий спрос на развивающихся рынках, не дает компании большую прибыль.