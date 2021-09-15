Apple прекращает выпуск iPhone SE с 256 ГБ памяти после выхода iPhone 13

На фоне других встряхиваний линейки iPhone на этой неделе Apple, похоже, незаметно прекратила выпуск версии iPhone SE с 256 ГБ памяти. До этой недели iPhone SE был доступен в конфигурациях с 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ, но теперь в интернет-магазине Apple указано, что доступны только варианты с 64 ГБ и 128 ГБ.

Apple не внесла никаких других изменений в iPhone SE с точки зрения цены, поэтому вы по-прежнему смотрите на 399 долларов за модель с 64 ГБ и 449 долларов за модель с 128 ГБ. Отказ от опции 256 ГБ был впервые замечен людьми из iPhone Ticker . IPhone SE на 256 ГБ ранее был доступен за 549 ​​долларов.

В идеальном мире Apple сделала бы здесь 128-гигабайтный iPhone SE в базовой конфигурации за 399 долларов и сохранила бы модель на 256 ГБ за 449 долларов. К сожалению, это не то, что произошло, потому что Apple вместо этого просто полностью отказалась от варианта хранения верхнего уровня.

Ходят слухи, что в 2022 году выйдет новый iPhone SE, так что это может быть примером того, как Apple сокращает производство и переключает свои усилия на так называемый iPhone SE 3.

Напоминаем, как выглядит полная линейка iPhone сегодня после презентации iPhone 13 на этой неделе: