Apple предупреждает, что вибрации, исходящие от мощных двигателей мотоциклов, могут повредить камеры iPhone

Сегодня Apple опубликовала новый документ поддержки, предупреждающий пользователей iPhone о том, что камеры на их устройствах могут быть повреждены из-за воздействия определенных частот вибрации, например, генерируемых мощными двигателями мотоциклов.

Объективы камеры iPhone с оптической стабилизацией изображения (OIS) или автофокусом с обратной связью (AF) подвержены этому повреждению из-за использования гироскопов и / или магнитных датчиков, которые помогают компенсировать движение и вибрацию при съемке фотографий или видео.

Системы оптической стабилизации изображения и автофокусировки с обратной связью в iPhone рассчитаны на долговечность. Однако, как и в случае со многими бытовыми электронными устройствами, которые включают такие системы, как OIS, длительное прямое воздействие вибраций большой амплитуды в определенных частотных диапазонах может ухудшить производительность этих систем и привести к снижению качества изображения для фотографий и видео. Не рекомендуется подвергать iPhone длительным вибрациям большой амплитуды.

Из-за этого риска Apple рекомендует пользователям не прикреплять свои iPhone непосредственно к шасси или рулю таких мотоциклов, поскольку прямая передача вибрации может быть интенсивной. Apple даже рекомендует пользователям устанавливать свои устройства на маломощные устройства, такие как мопеды и электросамокаты, по крайней мере, использовать амортизирующее крепление, чтобы свести к минимуму вероятность любого повреждения.

Пока неясно, есть ли конкретная причина, Apple, опубликовала документ, в это время, но там было несколько докладов на дискуссионных форумах и другие места на протяжении многих лет о ущербе, причиненном в таких сценариях, в том числе на горных велосипедах.

Apple ранее предупреждала, что системы OIS и автофокусировки с замкнутым контуром могут аналогичным образом страдать от магнитных помех, которые ухудшают работу камеры при использовании с некоторыми аксессуарами для iPhone, хотя проблемы, связанные с магнитом, обычно носят временный характер и могут быть устранены простым удалением аксессуаров. Вибрация может привести к необратимому повреждению систем.

Все модели iPhone, начиная с iPhone 7, а также iPhone 6 Plus и iPhone 6s Plus, имеют оптическую стабилизацию изображения и / или автофокусировку с обратной связью и потенциально подвержены этому.