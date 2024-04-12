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Apple предупредила своих пользователей об угрозе взлома смартфонов iPhone

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Apple оповестила пользователей iPhone о возможных угрозах шпионских атак в 92 странах.

Компания настоятельно рекомендует активировать режим Lockdown Mode на своих смартфонах. Однако Apple не раскрыла подробности о странах, видах возможных взломов и числе затронутых пользователей.

Она только сообщила о выявлении случаев, когда пользователи стали жертвами атак хакерского шпионского программного обеспечения, пишет «Политаналитика».

Стоит отметить, что iPhone очень сложно взломать, при этом возможно, для этого мошенники используют сложные и многоуровневые схемы.

Apple предупредила своих пользователей об угрозе взлома смартфонов iPhone

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