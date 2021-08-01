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Apple предупредила о дефиците новых iPhone из-за нехватки чипов

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Многие производители в мире столкнулись с проблемами в поставках полупроводников, не исключением стала и компания Apple.

Производитель признал, что проблемы будут наблюдаться и у него. В частности, Apple предупредила о дефиците новых iPhone из-за нехватки чипов.

Дефицит комплектующих повлияет на производство iPhone, и сообщается, что по этой причине компания прогнозирует замедление роста доходов.

Было также добавлено, что в третьем квартале нехватка еще не настолько серьезная, а вот в четвертом квартале ожидается усугубление ситуации.

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