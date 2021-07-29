Apple предупредила, что распространение информации о невыпущенных продуктах может ввести в заблуждение сторонних производителей аксессуаров и разочаровать клиентов в письмах о прекращении и воздержании, отправленных юридическими фирмами, представляющими компанию.

Vice сегодня подчеркнула, что в обширном письме, отправленном источнику информации из Китая, Apple предупредила, что утечки могут дать сторонним производителям аксессуаров неправильные размеры и информацию о неизданных продуктах. В течение последнего месяца выяснилось, что в июне Apple предприняла согласованные усилия по ограничению доступа к информации, поступающей от ряда отдельных лиц за пределами США, с помощью писем о прекращении и воздержании.

Помимо дезинформации сторонних производителей аксессуаров, Apple также подчеркнула тот факт, что клиенты могут быть разочарованы утечками информации о «слухах» или «неизданных» продуктах.

Apple приложила все усилия, чтобы принять строгие меры для сохранения конфиденциальности любой информации о продуктах Apple до их официального выпуска, чтобы гарантировать, что каждый раз, когда Apple выпускает новый продукт, он может удивить публику. Секрет последних технологических инноваций Apple — важная часть ДНК компании.

Подразумевается, что утечка информации может негативно повлиять на ожидания клиентов, но также и то, что секретность является ключевым атрибутом самого бренда Apple, поэтому утечки, в свою очередь, наносят коммерческий ущерб имиджу компании.

Источник — Astera.